Президент Болгарии запретил поставки бронетехники для Украины

Президент Болгарии Румен Радев. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Болгарии Румен Радев решил ветировать бесплатные поставки бронированной техники для Украины. Таким образом, в парламенте страны должны провести новое обсуждение закона о ратификации этого договора, по которому Болгария предоставляет Украине технику бесплатно.

Об этом пишет издание nova.bg.

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В вето говорится, что народные депутаты не полностью знакомы с конкретными целями предоставления этой техники, поэтому это не дает возможности объективно оценить необходимость в таком оборудовании.

По словам Радева, эту бронетехнику повышенной проходимости, которую должны предоставить нашему государству, могут использовать для охраны границы Болгарии или же для помощи жителям страны, если произойдут катастрофы или аварии, среди которых и непредсказуемые события в труднодоступных районах.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть приоритетом", — объяснил такое решение он.

Ранее болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев предостерег по поводу диверсий со стороны РФ, которые направлены на критически важные поставки вооружения в Украину. Как известно, магнат уже пережил два покушения со стороны России.

Напомним, ранее Болгария разрешила открыть свое воздушное пространство для российского самолета. Министр иностранных дел Сергей Лавров и российская делегация летела в Скопье на заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).