Президент назвав п'ять речей, які вдалися Україні цього року

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У своєму зверненні до лідерів G7 Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять речей, які вдалися країні у 2023 році.

Відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Україна виграла битву в Чорному морі, і тепер у цій акваторії російський терор більше не панує;

Цієї зими ми маємо шанс виграти битву за енергетику;

Наші воїни витримують удари — Путін не виграв жодної операції за цей рік;

Маємо виграти битву за мотивацію. Мотивацію наших людей і всієї Європи, тому ми так активно працюємо, щоб мати зелене світло від ЄС щодо старту переговорів про вступ;

Консолідовані зусилля. Росія сподівається лише на одне — наступного року консолідація світу зруйнується.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що військове керівництво України має план війни на 2024 рік.

За його словами, наразі українські військові перебувають між другою і третьою лінією оборони росіян.