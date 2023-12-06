Президент назвал пять вещей, которые удались Украине в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В своем обращении к лидерам G7 Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять вещей, удавшихся стране в 2023 году.

Глава государства опубликовал видео в своем Telegram-канале.

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Украина выиграла битву в Черном море, и теперь в этой акватории российский террор больше не властвует;

Этой зимой мы имеем шанс выиграть битву за энергетику;

Наши воины выдерживают удары — Путин не выиграл ни одной операции за этот год;

Должны выиграть битву за мотивацию. Мотивация наших людей и всей Европы, поэтому мы так активно работаем, чтобы иметь зеленый свет от ЕС относительно старта переговоров о вступлении;

Консолидированные усилия. Россия надеется только на одно — в следующем году консолидация мира разрушится.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что у военного руководства Украины план войны на 2024 год.

По его словам, украинские военные находятся между второй и третьей линией обороны россиян.