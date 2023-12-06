Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Президент назвал пять вещей, которые удались Украине в этом году arrow

Президент назвал пять вещей, которые удались Украине в этом году

6 декабря 2023 19:52
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Президент назвал пять вещей, которые удались Украине в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В своем обращении к лидерам G7 Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять вещей, удавшихся стране в 2023 году.

Глава государства опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Что удалось сделать Украине в 2023 году

  • Украина выиграла битву в Черном море, и теперь в этой акватории российский террор больше не властвует;
  • Этой зимой мы имеем шанс выиграть битву за энергетику;
  • Наши воины выдерживают удары — Путин не выиграл ни одной операции за этот год;
  • Должны выиграть битву за мотивацию. Мотивация наших людей и всей Европы, поэтому мы так активно работаем, чтобы иметь зеленый свет от ЕС относительно старта переговоров о вступлении;
  • Консолидированные усилия. Россия надеется только на одно — в следующем году консолидация мира разрушится.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что у военного руководства Украины план войны на 2024 год.

По его словам, украинские военные находятся между второй и третьей линией обороны россиян.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме