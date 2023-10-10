Прикидаються українцями: як іноземці в Європі видають себе за біженців

Українські біженці в Європі. Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

У Європі деякі іноземці видають себе за біженців з України, щоб отримати безкоштовну допомогу, зокрема їжу, одяг, гроші тощо. Серед них трапляються й росіяни, які приховують свою справжню національність.

Про це розповів український письменник та викладач Андрій Курков, а також інші українці, яким доводилося стикатися з подібними історіями.

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Так, за словами Куркова, він після одного заходу йшов вечеряти, коли натрапив на 25-річного хлопця, який намагався потрапити до ресторану. Той ламаною англійською заявив, що він з України й просився поїсти, а працівник закладу його не впускав.

"Я вирішив якось допомогти й зупинився. Сказав співробітнику, що я теж з України й можу перекласти, щоб хлопцю було легше пояснити свою ситуацію. Коли я звернувся до хлопця українською, у нього трохи перекосило рота. Він щось прошепотів зовсім іншою, але теж слов'янською мовою, і пішов геть. Тобто виявився зовсім не українцем. Я був трохи заскочений і пояснив співробітнику ресторану, що той хлоп не був українцем. Чоловік подивився на мене так, наче він це і сам знав", — розповів письменник.

Джерело: facebook.com/andrei.kurkov

Він наголосив, що не зрозумів, якою мовою говорив хлопець: чеською, словацькою чи однією з балканських.

Користувачі соцмережі теж поділилися у відповідь своїми історіями про те, як іноземці, зокрема росіяни, прикидаються українцями.

"У мене рік тому була подібна історія у Варшаві. Якісь жінки балканської зовнішності йшли з табличкою, що вони біженки з України і просили гроші. Я у них спитав українською, звідки саме вони. Вони мовчки сховали табличку і швидко розійшлися в різні боки", — зазначив Віктор Хоменко.

Джерело: facebook.com/andrei.kurkov

Часто в Європі вдаються до шахрайства, заявляючи, що збирають кошти на підтримку ЗСУ. Однак насправді кладуть ці гроші собі в кишеню.

"В Варшаві і Вільнюсі (напевне, ще десь) на площах, де багато туристів, працюють підлітки, обгорнуті українськими прапорами, з ящичками на грудях, де пише про якісь міфічні збори на допомогу війську. Шахрайські шайки. На питання плутаються з відповідями. Найгидкіше, що в наших прапорах, від них усі відмахуються", — написала своєю чергою голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

Джерело: facebook.com/andrei.kurkov

Не поодинокими є випадки, коли росіяни, прикидаючись українцями, ганьблять нашу країну.

"На початку року в Іспанії був випадок, коли дві сім'ї росіян видали себе за українців. Їх поселили у готелі, на повному забезпеченні. Через кілька днів понапивалися і дебоширили так, що власник викликав поліцію. Поліція викликала перекладача, перекладач зрозуміла, що має справу не з українцями", — додали в коментарях.

Джерело: facebook.com/andrei.kurkov

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