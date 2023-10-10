Притворяются украинцами: как иностранцы в Европе выдают себя за беженцев

Украинские беженцы в Европе. Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

В Европе некоторые иностранцы выдают себя за беженцев из Украины, чтобы получить бесплатную помощь, в частности еду, одежду, деньги и т.д. Среди них встречаются и россияне, скрывающие свою подлинную национальность.

Об этом рассказал украинский писатель и преподаватель Андрей Курков, а также другие украинцы, которым приходилось сталкиваться с подобными историями.

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Как иностранцы в Европе притворяются украинцами

Так, по словам Куркова, он после одного мероприятия шел ужинать, когда наткнулся на 25-летнего парня, пытавшегося попасть в ресторан. Тот на ломаном английском заявил, что он из Украины и просился поесть, а работник заведения его не пускал.

"Я решил как-то помочь и остановился. Сказал сотруднику, что я тоже из Украины и могу перевести, чтобы парню было легче объяснить свою ситуацию. Когда я обратился к парню на украинском, у него немного перекосило рот. Он что-то прошептал совсем на другом, но тоже славянском языке, и ушел. То есть оказался вовсе не украинцем. Я был немного застигнут и объяснил сотруднику ресторана, что тот парень не был украинцем. Мужчина посмотрел на меня так, словно он это и сам знал", — рассказал писатель.

Источник: facebook.com/andrei.kurkov

Он подчеркнул, что не понял, на каком языке говорил парень: чешском, словацком или одном из балканских.

Пользователи соцсети тоже поделились в ответ своими историями о том, как иностранцы, в частности россияне, притворяются украинцами.

"У меня год назад была подобная история в Варшаве. Какие-то женщины балканского облика шли с табличкой, что они беженцы из Украины и просили деньги. Я у них спросил на украинском, откуда именно они. Они молча спрятали табличку и быстро разошлись в разные стороны", — отметил Виктор Хоменко.

Источник: facebook.com/andrei.kurkov

Часто в Европе прибегают к мошенничеству, заявляя, что собирают средства в поддержку ВСУ. Однако на самом деле кладут эти деньги себе в карман.

"В Варшаве и Вильнюсе (наверное, еще где-то) на площадях, где много туристов, работают подростки, обернутые украинскими флагами, с ящичками на груди, где пишет о каких-то мифических сборах в помощь войску. Мошеннические шайки. На вопросы путаются с ответами. Самое гадкое, что в наших флагах, от них все отмахиваются", — написала в свою очередь глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

Источник: facebook.com/andrei.kurkov

Не единичны случаи, когда россияне, прикидываясь украинцами, позорят нашу страну.

"В начале года в Испании был случай, когда две семьи россиян выдали себя за украинцев. Их поселили в гостинице, на полном обеспечении. Через несколько дней понапивались и дебоширили так, что владелец вызвал полицию. Полиция вызвала переводчика, переводчик поняла, что имеет дело не с украинцами", — добавили в комментариях.

Источник: facebook.com/andrei.kurkov

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