Прикордонники ювелірно знищили укриття, авто та склад окупантів — відео

Знищене авто та склад росіян. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники професійно знищили два ворожих укриття, авто та склад боєкомплекту окупантів на півдні. Бійці скинули на росіян вибухівку з дрона.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі та показали відповідне відео.

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"Прикордонна пошта" доставляє вибухові посилки окупантам на другу лінію. У результаті отримані замовлення знищили два ворожих укриття, авто та склад боєкомплекту загарбників на Півдні", — кажуть у ДПСУ.

Інші успіхи українських бійців у новому році

У перший день нового року Сили спеціальних операцій знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук" на Донеччині. Вогонь по російській військовій техніці вели за допомогою Himars.

ЗРК "Бук" призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

Незадовго українські військові на Куп'янському напрямку значно збільшили втрати супротивника. Так, на зазначеній ділянці за допомогою БпЛА військові знищили ворожий пункт спостереження з особовим складом.

А в переддень нового року на Харківському напрямку українські прикордонники влучили у ворожий склад з боєприпасами. Внаслідок удару там почалася пожежа.

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