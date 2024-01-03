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Пограничники ювелирно уничтожили укрытие, авто и склад оккупантов — видео

3 января 2024 14:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пограничники ювелирно уничтожили укрытие, авто и склад оккупантов — видео
Уничтожены авто и склад россиян. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские пограничники профессионально уничтожили два вражеских укрытия, авто и склад боекомплекта оккупантов на юге. Бойцы сбросили на россиян взрывчатку из дрона.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и показали соответствующее видео.

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"Пограничная почта" доставляет взрывные посылки оккупантам на вторую линию. В результате полученные заказы уничтожили два вражеских укрытия, авто и склад боекомплекта захватчиков на Юге", — говорят в ГПСУ.

Другие успехи украинских бойцов в новом году

В первый день нового года Силы специальных операций уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецкой области. Огонь по российской военной технике вели с помощью Himars.

ЗРК "Бук" предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Незадолго украинские военные на Купянском направлении значительно увеличили потери противника. Так, на указанном участке с помощью БпЛА военные уничтожили вражеский пункт наблюдения за личным составом.

А в канун нового года на Харьковском направлении украинские пограничники попали во вражеский склад с боеприпасами. В результате удара там начался пожар.

Напомним, недавно мы писали о ТОП-5 успехах ВСУ в 2023 году.

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