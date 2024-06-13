Заяви росіян про захоплення Рижівки на Сумщині — це ІПСО

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: Facebook Андрія Демченка

Інформацію про захоплення Рижівки на Сумщині, яку розповсюджує Росія, в Державній прикордонній службі України назвали ІПСО. Станом на зараз, цей напрямок контролюють Сили оборони України.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону "Єдині новини" у четвер, 13 червня.

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Село Рижівка на Сумщині перебуває в "сірій зоні"

За словами Демченка, особливість села Рижівка в тому, що цей населений пункт розташований впритул до лінії кордону.

"Перебування там українських воїнів несе загрозу їхньому життю та здоровʼю, тому оборона побудована так, що населений пункт перебуває у "сірій зоні", але українські воїни продовжують контролювати цей напрямок", – зазначив речник ДПСУ.

Українські захисники продовжують контролювати напрямок за допомогою безпілотників та унеможливлюють проникнення противника на територію населеного пункту.

Нагадаємо, на кордоні з Сумською областю українські захисники уразили колону російських окупантів: по загарбниках вдарили на схід від Свердликового Курської області.

Як повідомив очільник ГУР Кирило Буданов, наразі на передовій спостерігається важкий період, проте запевнив, що "жодного армагедону не буде".

У травні Державна прикордонна служба України попереджала про ймовірний наступ окупантів на Сумщині, аби відвернути українських захисників від інших ділянок фронту.