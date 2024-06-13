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Пограничники пояснили заявления России о "захвате" Рыжевки в Сумской области

13 июня 2024 11:48
- Галина Шподарева
Заявления россиян о захвате Рыжевки в Сумской области — это ИПСО
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: Facebook Андрея Демченко
- Галина Шподарева

Информацию о захвате Рыжевки в Сумской области, которую распространяет Россия, в Государственной пограничной службе Украины назвали ИПСО. На данный момент, это направление контролируют Силы обороны Украины.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 13 июня.

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Село Рыжевка в Сумской области находится в "серой зоне"

По словам Демченко, особенность села Рыжевка в том, что этот населенный пункт расположен вплотную к линии границы.

"Нахождение там украинских воинов несет угрозу их жизни и здоровью, поэтому оборона построена так, что населенный пункт находится в "серой зоне", но украинские воины продолжают контролировать это направление", — отметил представитель ГПСУ.

Украинские защитники продолжают контролировать направление с помощью беспилотников и делают невозможным проникновение противника на территорию населенного пункта.

Напомним, на границе с Сумской областью украинские защитники поразили колонну российских оккупантов: по захватчикам ударили восточнее Свердликового Курской области.

Как сообщил глава ГУР Кирилл Буданов, на передовой наблюдается тяжелый период, однако заверил, что "никакого армагедона не будет".

В мае Государственная пограничная служба Украины предупреждала о вероятном наступлении оккупантов в Сумской области, чтобы отвлечь украинских защитников от других участков фронта.

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пограничники
ИПСО
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ГПСУ
Сумская область
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Сумы

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