Бійці ДПСУ влучили по позиціях окупантів — відео удару

Знищення російських позицій. Ілюстративне фото: ДПСУ

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, разом з іншими захисниками країни, продовжують знищувати сили окупантів. Бійці підрозділу "Фурія" прицільно вдарили по позиціях росіян.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у четвер, 20 червня.

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Удар по позиціях окупантів

Військовослужбовці підрозділу "Фурія" Донецького прикордонного загону активно використовують безпілотники для виявлення та знищення баз окупантів на Вовчанському напрямку. Нещодавно прикордонники виконали успішний удар по фортифікаційним позиціям ворога.

Оператор направив дрон-камікадзе на ворожі споруди, де знаходилися сили окупантів, в результаті чого один загарбник був знищений, а інший отримав поранення.

Нагадаємо, бійці Державної прикордонної служби України знищили ворожий розрахунок безпілотних літальних апаратів. Ворожий об'єкт було розміщено в цивільній забудові.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР, за допомогою FPV-дрона.