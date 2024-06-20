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Пограничники показали эффектные кадры прицельного удара по позициям врага

20 июня 2024 17:42
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Бригадир София
редактор
Бойцы ГПСУ попали по позициям оккупантов — відео удара
Уничтожение российских позиций. Иллюстративное фото: ГПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины вместе с другими защитниками страны продолжают уничтожать силы оккупантов. Бойцы подразделения "Фурія" прицельно ударили по позициям россиян.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в четверг, 20 июня.

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Удар по позициям оккупантов

Военнослужащие подразделения "Фурия" Донецкого пограничного отряда активно используют беспилотники для выявления и уничтожения баз оккупантов на Волчанском направлении. Недавно пограничники нанесли успешный удар по фортификационным позициям врага.

Оператор направил дрон-камикадзе на вражеские постройки, где находились силы оккупантов, в результате чего один захватчик был уничтожен, а другой получил ранения.

Напомним, бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили вражеский расчет беспилотных летательных аппаратов. Неприятельский объект был размещен в гражданской застройке.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР, с помощью FPV-дрона.

война
Украина
пограничники
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
ГПСУ

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