Прикордонники знищили російську гармату-гаубицю Д-20 та ліквідували окупантів — відео

Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів та б'ють по техніці ворога — відео
28 серпня 2024 19:56
Удар по піхоті російських окупантів. Фото: скриншот з відео
Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах. Вони показали, як ліквідовують противника та його військову техніку.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 28 серпня.
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На відео можна побачити, як оператори ударних безпілотників прикордонної бригади "Помста" б'ють по ворогу на Краматорському напрямку.
Бійці пошкодили російську гармату-гаубицю Д-20 та укриття. Їм також вдалося ліквідувати двох та поранити одного загарбника.
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