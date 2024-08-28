Прикордонники знищили російську гармату-гаубицю Д-20 та ліквідували окупантів — відео

Удар по піхоті російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах. Вони показали, як ліквідовують противника та його військову техніку.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 28 серпня.

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На відео можна побачити, як оператори ударних безпілотників прикордонної бригади "Помста" б'ють по ворогу на Краматорському напрямку.

Бійці пошкодили російську гармату-гаубицю Д-20 та укриття. Їм також вдалося ліквідувати двох та поранити одного загарбника.