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Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів та б'ють по техніці ворога — відео

28 серпня 2024 19:56
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники знищили російську гармату-гаубицю Д-20 та ліквідували окупантів — відео
Удар по піхоті російських окупантів. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах. Вони показали, як ліквідовують противника та його військову техніку.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 28 серпня.

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На відео можна побачити, як оператори ударних безпілотників прикордонної бригади "Помста" б'ють по ворогу на Краматорському напрямку.

Бійці пошкодили російську гармату-гаубицю Д-20 та укриття. Їм також вдалося ліквідувати двох та поранити одного загарбника.

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Україна прикордонники військова техніка окупанти ДПСУ

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