Пограничники уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20 и ликвидировали оккупантов — видео

Удар по пехоте российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам. Они показали, как ликвидируют противника и его военную технику.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 28 августа.

Читайте также:

Удары пограничников по оккупантам

На видео можно увидеть, как операторы ударных беспилотников пограничной бригады "Помста" бьют по врагу на Краматорском направлении.

Бойцы повредили российскую пушку-гаубицу Д-20 и укрытие. Им также удалось ликвидировать двоих и ранить одного захватчика.