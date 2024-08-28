Пограничники уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20 и ликвидировали оккупантов — видео

Пограничники показали, как ликвидируют оккупантов и бьют по технике врага — видео
28 августа 2024 19:56
Удар по пехоте российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
Украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам. Они показали, как ликвидируют противника и его военную технику.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 28 августа.
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На видео можно увидеть, как операторы ударных беспилотников пограничной бригады "Помста" бьют по врагу на Краматорском направлении.
Бойцы повредили российскую пушку-гаубицу Д-20 и укрытие. Им также удалось ликвидировать двоих и ранить одного захватчика.
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