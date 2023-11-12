Прикордонники показали, як віртуозно знищують ворога за допомогою мінометів

Російські солдати під обстрілом. Фото: скриншот

Українські прикордонники беруть активну участь у боях проти російських загарбників. Завдяки їх вправним і злагодженим діям ворог зазнає великих втрат у живій силі.

Відео з ефектним знищенням ворожих солдатів оприлюднили бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".

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"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою мінометів та гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців на Купʼянсько-Лиманському напрямку", — говориться у повідомленні.

Що відомо про "Сталевий кордон"

15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон" — нове формування в складі Державної прикордонної служби України.

Він формувався на з урахуванням досвіду ведення бойових дій під час російського вторгнення в Україну. У складі підрозділу перебувають бійці, які брали участь в обороні Азовсталі, на Лиманському та Бахмутському напрямках, на кордоні з Росією.

Підрозділ оснащений протитанковими та артилерійськими засобами, має групу аеророзвідки та розрахунки ПЗРК.

У рамках кампанії "Гвардія наступу" підрозділ став бригадою та отримав назву "Сталевий кордон".

Раніше ми повідомляли, що бійці прикордонного загону "Сталевий кордон" зайшли у село Тополі Куп'янського району, яке розташоване у сірій зоні на кордоні з Росією. Вони підняли прапор України над одним з будинків у населеному пункті.