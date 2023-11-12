Прикордонники показали, як віртуозно знищують ворога за допомогою мінометів
Українські прикордонники беруть активну участь у боях проти російських загарбників. Завдяки їх вправним і злагодженим діям ворог зазнає великих втрат у живій силі.
Відео з ефектним знищенням ворожих солдатів оприлюднили бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".
Бійці "Сталевого кордону" знищують окупантів
"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою мінометів та гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців на Купʼянсько-Лиманському напрямку", — говориться у повідомленні.
Що відомо про "Сталевий кордон"
15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон" — нове формування в складі Державної прикордонної служби України.
Він формувався на з урахуванням досвіду ведення бойових дій під час російського вторгнення в Україну. У складі підрозділу перебувають бійці, які брали участь в обороні Азовсталі, на Лиманському та Бахмутському напрямках, на кордоні з Росією.
Підрозділ оснащений протитанковими та артилерійськими засобами, має групу аеророзвідки та розрахунки ПЗРК.
У рамках кампанії "Гвардія наступу" підрозділ став бригадою та отримав назву "Сталевий кордон".
Раніше ми повідомляли, що бійці прикордонного загону "Сталевий кордон" зайшли у село Тополі Куп'янського району, яке розташоване у сірій зоні на кордоні з Росією. Вони підняли прапор України над одним з будинків у населеному пункті.
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