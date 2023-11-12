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Пограничники показали, как виртуозно уничтожают врага с помощью минометов

12 ноября 2023 15:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники показали, как виртуозно уничтожают врага с помощью минометов
Российские солдаты под обстрелом. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские пограничники активно участвуют в боях против российских захватчиков. Благодаря их искусным и слаженным действиям враг несет большие потери в живой силе.

Видео с эффектным уничтожением вражеских солдат обнародовали бойцы бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон".

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"Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" с помощью минометов и гранатометов MK-19 разбили группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении", — говорится в сообщении.

Что известно о "Сталевому кордоні"

15-й мобильный пограничный отряд "Сталевий кордон" — новое формирование в составе Государственной пограничной службы Украины.

Он формировался на основе опыта ведения боевых действий во время российского вторжения в Украину. В составе подразделения находятся бойцы, участвовавшие в обороне Азовстали, на Лиманском и Бахмутском направлениях, на границе с Россией.

Подразделение оснащено противотанковыми и артиллерийскими средствами, имеет группу аэроразведки и расчеты ПЗРК.

В рамках кампании "Гвардия наступления" подразделение стало бригадой и получило название "Сталевий кордон".

Ранее мы сообщали, что бойцы пограничного отряда "Сталевий кордон" зашли в село Тополя Купянского района, расположенного в серой зоне на границе с Россией. Они подняли флаг Украины над одним из домов населенного пункта.

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