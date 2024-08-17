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Прикордонники показали кадри нічного полювання на ворога на Сіверському напрямку

17 серпня 2024 14:43
Галина Шподарева - редактор
Прикордонники показали, як вночі нищать окупантів на Сіверському напрямку
Кадри роботи прикордонників на Сіверському напрямку. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Прикордонники показали ефективні удари по окупантах за допомогою важкого бомбера "Вампір" на Сіверському напрямку. Під час нічних операцій бійці підрозділу "Помста" нищать окупантів та мінують шляхи руху ворожої техніки.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 17 серпня. 

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"Яскрава робота з ураження ворожих позицій вночі ударними дронами. Одного окупанта ліквідовано та одного поранено, знищено ворожі позиції на Сіверському напрямку", — зазначили в ДПСУ. 

Як повідомили прикордонники, удари по ворогу, його позиціях та техніці під час нічних операцій біло завдано за допомогою важкого бомбера "Вампір"

Прикордонники показали кадри нічного полювання на ворога на Сіверському напрямку - фото 1
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Довідка. Vampire — український ударний безпілотник, розроблений українською компанією SkyFall. Випуск почався в 2022 році. Гексакоптер "Вампір" має шість гвинтів. Може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підійматися до 400 метрів у висоту і має дальність польоту до 10 км. Може нести й скидати різні типи снарядів — термобаричні, кумулятивні, осколково-фугасні, що дає змогу ефективно вражати різні типи цілей, зокрема танки й іншу бронетехніку. Дрон доволі важкий, що забезпечує йому досить високу стійкість. Так, зафіксовано випадок, коли один з "Вампірів" був підбитий ЗС РФ, але зміг повернутися завдяки високій міцності та витривалості. 

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