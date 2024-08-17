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Пограничники показали кадры ночной охоты на врага на Северском направлении

17 августа 2024 14:43
Галина Шподарева - редактор
Пограничники показали, как ночью уничтожают окупантов на Северском направлении
Кадры работы пограничников на Северском направлении. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Пограничники показали эффективные удары по оккупантам с помощью тяжелого бомбера "Вампир" на Северском направлении. Во время ночных операций бойцы подразделения "Помста" уничтожают оккупантов и минируют пути движения вражеской техники.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 17 августа.

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"Яркая работа по поражению вражеских позиций ночью ударными дронами. Один оккупант ликвидирован и один ранен, уничтожены вражеские позиции на Северском направлении", — отметили в ГНСУ.

Как сообщили пограничники, удары по врагу, его позициям и технике во время ночных операций были нанесены с помощью тяжелого бомбера "Вампир".

Пограничники показали кадры ночной охоты на врага на Северском направлении - фото 1
Сообщение ГНСУ. Фото: скриншот

Справка. Vampire — украинский ударный беспилотник, разработанный украинской компанией SkyFall. Выпуск начался в 2022 году. У гексакоптера "Вампира" шесть винтов. Может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься до 400 метров в высоту и имеет дальность полета до 10 км. Может нести и сбрасывать разные типы снарядов — термобарические, кумулятивные, осколочно-фугасные, что позволяет эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику. Дрон довольно тяжелый, что обеспечивает ему достаточно высокую стойкость. Так, зафиксирован случай, когда один из "Вампиров" был подбит ВС РФ, но смог вернуться благодаря высокой прочности и выносливости.

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