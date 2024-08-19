Бійці ДПСУ показали збиті російські дрони

Уламки ворожого безпілотника. Фото: скриншот

Бійці Державної прикордонної служби України беруть активну участь у боях на Вовчанському напрямку. Зокрема, вони ефективно знищують дрони, які росіяни використовують проти українських воїнів.

Відео вправної роботи прикордонників було поширене у Telegram ДПСУ у неділю, 19 серпня.

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Прикордонники збивають ворожі БпЛА

"Збито кілька БпЛА літакового типу на Вовчанському напрямку. Бойова робота прикордонників "Гарт" за тиждень", — говориться у повідомленні.

Серед знищених ворожих цілей — розвідувальні БпЛА літакового типу та реактивний дрон-мішень Є95М.

Що відомо про дрон Є95М

Є95М — російський реактивний дрон-мішень виробництва компанії "ЕНІКС". Цей літальний апарат призначений для тренування пілотів та обслуговування ППО та радарів. Він може імітувати звуки таких цілей, як крилаті ракети, планерні бомби, БпЛА тощо.

Дрон оснащений реактивним двигуном, який працює на бензині. Можливостей двигуна достатньо для десятьох запусків. Запуск мішені здійснюється з наземної пускової установки — пневматичної катапульти.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну було помічено застосування Є95М як ракети-обманки для виявлення українських систем ППО.