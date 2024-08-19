Бойцы ГНСУ показали сбитые российские дроны

Обломки вражеского беспилотника. Фото: скриншот

Бойцы Государственной пограничной службы Украины активно участвуют в боях на Волчанском направлении. В частности, они эффективно уничтожают дроны, которые используют русские против украинских воинов.

Видео искусной работы пограничников было распространено в Telegram ГПСУ в воскресенье, 19 августа.

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"Сбито несколько БпЛА самолетного типа на Волчанском направлении. Боевая работа пограничников "Гарт" за неделю", — говорится в сообщении.

Среди уничтоженных враждебных целей — разведывательные БПЛА самолетного типа и реактивный дрон-мишень Е95М.

Что известно о дроне Е95М

Е95М — российский реактивный дрон-мишень производства компании "ЭНИКС". Этот летательный аппарат предназначен для тренировки пилотов и обслуживания ПВО и радаров. Он может имитировать звуки таких целей как крылатые ракеты, планерные бомбы, БпЛА и т.д.

Дрон оснащен реактивным двигателем, работающим на бензине. Возможностей двигателя достаточно для десяти запусков. Запуск мишени осуществляется с наземной пусковой установки — пневматической катапульты.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину было замечено применение Е95М как ракеты-обманки для выявления украинских систем ПВО.