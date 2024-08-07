Війна в Україні — прикордонники збили Ланцет окупантів на Вовчанському напрямку

Прикордонники приземлили російський "Ланцет" на Вовчанському напрямку
7 серпня 2024 11:48
Палаючий російський "Ланцет". Фото: скриншот з відео
Українські прикордонники бригади "Гарт" збили ударний дрон окупантів. Оборонці "приземлили" "Ланцет" на Вовчанському напрямку.
Про це повідомила пресслужба бригади у понеділок, 5 серпня.
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У бригаді розповіли, що днями розрахунок ППО знищив ворожий баражуючий боєприпас "Ланцет" на Вовчанському напрямку. Бійці з зенітної установки вразили БпЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент.
"Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують давати відсіч ворогу, що вдерся на північ Харківщини", — йдеться у повідомленні.
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