Війна в Україні — прикордонники збили Ланцет окупантів на Вовчанському напрямку

Палаючий російський "Ланцет". Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники бригади "Гарт" збили ударний дрон окупантів. Оборонці "приземлили" "Ланцет" на Вовчанському напрямку.

Про це повідомила пресслужба бригади у понеділок, 5 серпня.

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У бригаді розповіли, що днями розрахунок ППО знищив ворожий баражуючий боєприпас "Ланцет" на Вовчанському напрямку. Бійці з зенітної установки вразили БпЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент.

"Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують давати відсіч ворогу, що вдерся на північ Харківщини", — йдеться у повідомленні.