Війна в Україні — Сирський відвідав гарячі напрямки фронту

Сирський відвідав "гарячі" напрямки фронту
7 серпня 2024 10:56
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військових на різних напрямках фронту. Наразі окупанти продовжують тиснути та намагаються йти в наступ.
Про це Сирський повідомив у середу, 7 серпня, у Telegram.
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"Окупаційні війська продовжують тиснути. Ситуацію покращить технічна перевага над ворогом та злагоджена робота різних підрозділів", — йдеться у повідомленні.
Крім того, головком подякував українським воїнам за роботу.
Зазначимо, кілька днів тому Сирський працював у Донецькій та Харківській області. За його словами, основні завдання роботи Головнокомандувача у бригадах полягали в тому, щоб:
- вивчити обстановку безпосередньо в районах бойових дій,
- аналізувати ефективність виконання бойових завдань,
- вирішувати проблемні питання,
- забезпечити підрозділи боєприпасами, БпЛА, засобами РЕБ,
- надати допомогу командирам в організації бойових дій.
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