Війна в Україні — Сирський відвідав гарячі напрямки фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військових на різних напрямках фронту. Наразі окупанти продовжують тиснути та намагаються йти в наступ.

Про це Сирський повідомив у середу, 7 серпня, у Telegram.

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"Окупаційні війська продовжують тиснути. Ситуацію покращить технічна перевага над ворогом та злагоджена робота різних підрозділів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, головком подякував українським воїнам за роботу.

Зазначимо, кілька днів тому Сирський працював у Донецькій та Харківській області. За його словами, основні завдання роботи Головнокомандувача у бригадах полягали в тому, щоб: