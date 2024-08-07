Война в Украине — Сырский посетил горячие направления фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил военных на разных направлениях фронта. Сейчас оккупанты продолжают давить и пытаются идти в наступление.

Об этом Сырский сообщил в среду, 7 августа, в Telegram.

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"Оккупационные войска продолжают давить. Ситуацию улучшит техническое преимущество над врагом и слаженная работа разных подразделений", — говорится в сообщении.

Кроме того, главком поблагодарил украинских воинов за работу.

Отметим, несколько дней назад Сырский работал в Донецкой и Харьковской области. По его словам, основные задачи работы Главнокомандующего в бригадах заключались в том, чтобы: