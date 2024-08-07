Война в Украине — Сырский посетил горячие направления фронта

Сырский посетил "горячие" направления фронта
7 августа 2024 10:56
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил военных на разных направлениях фронта. Сейчас оккупанты продолжают давить и пытаются идти в наступление.
Об этом Сырский сообщил в среду, 7 августа, в Telegram.
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"Оккупационные войска продолжают давить. Ситуацию улучшит техническое преимущество над врагом и слаженная работа разных подразделений", — говорится в сообщении.
Кроме того, главком поблагодарил украинских воинов за работу.
Отметим, несколько дней назад Сырский работал в Донецкой и Харьковской области. По его словам, основные задачи работы Главнокомандующего в бригадах заключались в том, чтобы:
- изучить обстановку непосредственно в районах боевых действий,
- анализировать эффективность выполнения боевых задач,
- решать проблемные вопросы,
- обеспечить подразделения боеприпасами, БпЛА, средствами РЕБ,
- оказать помощь командирам в организации боевых действий.
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