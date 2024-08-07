Война в Украине — пограничники сбили Ланцет оккупантов на Волчанском направлении

Пылающий российский "Ланцет". Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники бригады "Гарт" сбили ударный дрон оккупантов. Защитники "приземлили" "Ланцет" на Волчанском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в понедельник, 5 августа.

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В бригаде рассказали, что на днях расчет ПВО уничтожил вражеский боражирующий боеприпас "Ланцет" на Волчанском направлении. Бойцы из зенитной установки поразили БпЛА окупантов при попытке преодолеть линию столкновения. Сбитый дрон упал на землю и выгорел дотла.

"Подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают давать отпор врагу, вторгшемуся на север Харьковщины", — говорится в сообщении.