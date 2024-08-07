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Пограничники приземлили российский "Ланцет" на Волчанском направлении

7 августа 2024 11:48
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине — пограничники сбили Ланцет оккупантов на Волчанском направлении
Пылающий российский "Ланцет". Фото: скриншот с видео
Катерина Османская - Редактор

Украинские пограничники бригады "Гарт" сбили ударный дрон оккупантов. Защитники "приземлили" "Ланцет" на Волчанском направлении. 

Об этом сообщила пресс-служба бригады в понедельник, 5 августа.

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В бригаде рассказали, что на днях расчет ПВО уничтожил вражеский боражирующий боеприпас "Ланцет" на Волчанском направлении. Бойцы из зенитной установки поразили БпЛА окупантов при попытке преодолеть линию столкновения. Сбитый дрон упал на землю и выгорел дотла.

"Подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают давать отпор врагу, вторгшемуся на север Харьковщины", — говорится в сообщении.

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