Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прорив Курської області — екскомандир "Азову" назвав ключовий плюс взяття в полон кадировців arrow

Прорив Курської області — екскомандир "Азову" назвав ключовий плюс взяття в полон кадировців

13 серпня 2024 08:07
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Прорив Курської області — чому важливо брати в полон кадировців
Група бойовиків "кадирівців". Ілюстративне фото: ГУР
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Одним із важливих плюсів операції ЗСУ в Курській області є поповнення обмінного фонду. Це особливо важливо, коли йдеться про певну категорію військових.

Про це у понеділок, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив екскомандир "Азову" Максим Жорін.

Читайте також:

Кого важливо брати в полон та чому

Йдеться про кадировців. Зазначимо, що їх, як правило, росіяни обмінювали в першу чергу. Це своєю чергою підтверджує і Жорін.

"Така кількість полонених п*дорів, особливо ахмадів, стане нам в пригоді", — наголосив він.

Як зазначив екскомандир "Азову", обміни полоненими зараз проходять дуже рідко та важко. Першою причиною є недостатня кількість росіян, другою — байдужість Росії до своїх людей, окрім окремих категорій.

"А ці категорії якраз і є серед наловлених російських баранів", — пише Жорін, маючи на увазі кадировців.

Крім того, він додав, що Росії доведеться міняти своїх строковиків, оскільки історія з ними вийшла занадто гучна. Тож агресору не вдасться зробити вигляд, що їх там не було.

Прорив кордону в Курській області

Нагадаємо, що минулого тижня, у вівторок, 6 серпня, росіяни почали повідомляти про бої у Курській області. За їхніми словами, українські військові нібито вторглися на територію Росії, прорвавши кордон.

Майже тиждень ніхто з офіційних осіб України не коментував інцидент. Лише вчора, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив операцію Збройних сил України у Курській області.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своїх соцмережах повідомив, що ЗСУ контролюють близько 1000 квадратних кілометрів Курського регіону.

За інформацією влади РФ, під контролем українців у Курській області 28 населених пунктів. Водночас, за даними DeepState, росіяни втратили контроль орієнтовно над 44 н.п.

Також у мережі неодноразово повідомляли про взяття в полон росіян, у тому числі й кадировців. Проте кількість полонених невідома.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ контрнаступ ЗСУ війна в Україні Курська область Суджа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:44 Прорив у Курській області — Путін вперше виступив із заявою

08:33 Українських чоловіків викликають до ТЦК — як оформити відгул на роботі

08:27 Біженці у Чехії можуть отримати 7,3 тис. крон — умови допомоги у 2024 році

08:24 Радив Путіну не вторгатися в Україну — про що говорили Маск і Трамп в інтерв'ю

08:14 У Повітряних силах назвали кількість "шахедів", які збила ППО над Україною вночі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

08:07 Прорив Курської області — екскомандир "Азову" назвав ключовий плюс взяття в полон кадировців

08:02 Чоловік відмовився мобілізуватися через обіцяну "бронь" від служби — яке рішення ухвалив суд

08:00 Частині українцям виплатять 1,5 тис. грн — хто має право на допомогу

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

07:25 Черги на кордоні — що відбувається на виїздах з України

08:44 Прорив у Курській області — Путін вперше виступив із заявою

08:33 Українських чоловіків викликають до ТЦК — як оформити відгул на роботі

08:27 Біженці у Чехії можуть отримати 7,3 тис. крон — умови допомоги у 2024 році

08:24 Радив Путіну не вторгатися в Україну — про що говорили Маск і Трамп в інтерв'ю

08:14 У Повітряних силах назвали кількість "шахедів", які збила ППО над Україною вночі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

08:07 Прорив Курської області — екскомандир "Азову" назвав ключовий плюс взяття в полон кадировців

08:02 Чоловік відмовився мобілізуватися через обіцяну "бронь" від служби — яке рішення ухвалив суд

08:00 Частині українцям виплатять 1,5 тис. грн — хто має право на допомогу

07:25 Черги на кордоні — що відбувається на виїздах з України

07:21 У Львові вівчарка загризла песика — як суд покарав власника та що буде з його улюбленцем

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови