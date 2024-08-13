Прорив Курської області — чому важливо брати в полон кадировців

Група бойовиків "кадирівців". Ілюстративне фото: ГУР

Одним із важливих плюсів операції ЗСУ в Курській області є поповнення обмінного фонду. Це особливо важливо, коли йдеться про певну категорію військових.

Про це у понеділок, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Йдеться про кадировців. Зазначимо, що їх, як правило, росіяни обмінювали в першу чергу. Це своєю чергою підтверджує і Жорін.

"Така кількість полонених п*дорів, особливо ахмадів, стане нам в пригоді", — наголосив він.

Як зазначив екскомандир "Азову", обміни полоненими зараз проходять дуже рідко та важко. Першою причиною є недостатня кількість росіян, другою — байдужість Росії до своїх людей, окрім окремих категорій.

"А ці категорії якраз і є серед наловлених російських баранів", — пише Жорін, маючи на увазі кадировців.

Крім того, він додав, що Росії доведеться міняти своїх строковиків, оскільки історія з ними вийшла занадто гучна. Тож агресору не вдасться зробити вигляд, що їх там не було.

Прорив кордону в Курській області

Нагадаємо, що минулого тижня, у вівторок, 6 серпня, росіяни почали повідомляти про бої у Курській області. За їхніми словами, українські військові нібито вторглися на територію Росії, прорвавши кордон.

Майже тиждень ніхто з офіційних осіб України не коментував інцидент. Лише вчора, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив операцію Збройних сил України у Курській області.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своїх соцмережах повідомив, що ЗСУ контролюють близько 1000 квадратних кілометрів Курського регіону.

За інформацією влади РФ, під контролем українців у Курській області 28 населених пунктів. Водночас, за даними DeepState, росіяни втратили контроль орієнтовно над 44 н.п.

Також у мережі неодноразово повідомляли про взяття в полон росіян, у тому числі й кадировців. Проте кількість полонених невідома.