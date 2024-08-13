Прорыв Курской области — почему важно брать в плен кадыровцев

Иллюстративное изображение кадыровцев. Фото: ГУР

Одним из важных плюсов операции ВСУ в Курской области является пополнение обменного фонда. Это особенно важно, когда речь идет об определенной категории военных.

Об этом в понедельник, 12 августа, в своем Telegram-канале сообщил экскомандир "Азова" Максим Жорин.

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Речь идет о кадыровцах. Отметим, что их, как правило, россияне обменивали в первую очередь. Это в свою очередь подтверждает и Жорин.

"Такое количество пленных п*доров, особенно ахмадов, пригодится нам", — подчеркнул он.

Как отметил экскомандир "Азова", обмены пленными сейчас проходят очень редко и тяжело. Первой причиной является недостаточное количество россиян, второй — безразличие России к своим людям, кроме отдельных категорий.

"А эти категории как раз и есть среди наловленных русских баранов", — пишет Жорин, имея в виду кадыровцев.

Кроме того, он добавил, что России придется менять своих срочников, поскольку история с ними получилась слишком громкая. Так что агрессору не удастся сделать вид, что их там не было.

Прорыв границы в Курской области

Напомним, что на прошлой неделе, во вторник, 6 августа, россияне начали сообщать о боях в Курской области. По их словам, украинские военные якобы вторглись на территорию России, прорвав границу.

Около недели никто из официальных лиц Украины не комментировал инцидент. Лишь вчера, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своих соцсетях сообщил, что ВСУ контролируют около 1000 квадратных километров Курского региона.

По информации властей РФ, под контролем украинцев в Курской области находится 28 населенных пунктов. В то же время, по данным DeepState, россияне лишились контроля ориентировочно над 44 н.п.

Также в сети неоднократно сообщали о пленении россиян, в том числе и кадыровцев. Однако количество пленных неизвестно.