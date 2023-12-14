Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Путін дав пресконференцію на жовто-блакитному фоні — реакція Арестовича arrow

Путін дав пресконференцію на жовто-блакитному фоні — реакція Арестовича

14 грудня 2023 16:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Путін дав пресконференцію на жовто-блакитному фоні — реакція Арестовича
Пресконференція Путіна. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Росії Володимир Путін виступив на пресконференції з жовто-блакитним фоном. Також він назвав українців "братами" та "єдиним народом".

Про це заявив колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович.

Читайте також:

Виступ Путіна на жовто-блакитному фоні

За словами Арестовича, якби Зеленський виступив на фоні, що нагадує російський прапор, то його "вже спалили б".

"Путін називає нас братами та єдиним народом, а ми їх — свинями та орками. На екрані в Путіна — незручні питання від росіян, а ми все більше поринаємо в "не дивись догори", — написав він.

Колишній радник ОП натякнув, що нібито перевага не на стороні України.

null
Скриншот допису Арестовича

Нагадаємо, що сьогодні, 14 грудня, в Росії відбулася пресконференція Путіна про підсумки року. Кремлівський диктатор знову назвав Одесу історично "руським містом".

Також ми писали, що під час пресконференції президента РФ Володимира Путіна до нього звернувся двійник. Правда, ним виявилась не справжня людина, а згенероване через штучний інтелект зображення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі