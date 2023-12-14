Путін дав пресконференцію на жовто-блакитному фоні — реакція Арестовича

Пресконференція Путіна. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін виступив на пресконференції з жовто-блакитним фоном. Також він назвав українців "братами" та "єдиним народом".

Про це заявив колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович.

Читайте також:

Виступ Путіна на жовто-блакитному фоні

За словами Арестовича, якби Зеленський виступив на фоні, що нагадує російський прапор, то його "вже спалили б".

"Путін називає нас братами та єдиним народом, а ми їх — свинями та орками. На екрані в Путіна — незручні питання від росіян, а ми все більше поринаємо в "не дивись догори", — написав він.

Колишній радник ОП натякнув, що нібито перевага не на стороні України.

Скриншот допису Арестовича

Нагадаємо, що сьогодні, 14 грудня, в Росії відбулася пресконференція Путіна про підсумки року. Кремлівський диктатор знову назвав Одесу історично "руським містом".

Також ми писали, що під час пресконференції президента РФ Володимира Путіна до нього звернувся двійник. Правда, ним виявилась не справжня людина, а згенероване через штучний інтелект зображення.