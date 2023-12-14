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Путин дал пресс-конференцию на желто-голубом фоне — реакция Арестовича

14 декабря 2023 16:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Путин дал пресс-конференцию на желто-голубом фоне — реакция Арестовича
Пресс-конференция Путина. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции с желто-голубым фоном. Также он назвал украинцев "братьями" и "единственным народом".

Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович.

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Выступление Путина на желто-голубом фоне

По словам Арестовича, если бы Зеленский выступил на фоне, напоминающем русский флаг, то его "уже сожгли бы".

"Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками. На экране у Путина — неудобные вопросы от россиян, а мы все больше погружаемся в "не смотри вверх", — написал он.

Бывший советник ОП намекнул, что будто преимущество не на стороне Украины.

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Скриншот поста Арестовича

Напомним, что сегодня, 14 декабря, в России прошла пресс-конференция Путина об итогах года. Кремлевский диктатор снова назвал Одессу исторически "русским городом".

Также мы писали, что во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к нему обратился двойник. Правда, им оказался не настоящий человек, а сгенерированное из-за искусственного интеллекта изображение.

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