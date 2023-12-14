Путин дал пресс-конференцию на желто-голубом фоне — реакция Арестовича

Пресс-конференция Путина. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции с желто-голубым фоном. Также он назвал украинцев "братьями" и "единственным народом".

Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович.

Читайте также:

Выступление Путина на желто-голубом фоне

По словам Арестовича, если бы Зеленский выступил на фоне, напоминающем русский флаг, то его "уже сожгли бы".

"Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками. На экране у Путина — неудобные вопросы от россиян, а мы все больше погружаемся в "не смотри вверх", — написал он.

Бывший советник ОП намекнул, что будто преимущество не на стороне Украины.

Скриншот поста Арестовича

Напомним, что сегодня, 14 декабря, в России прошла пресс-конференция Путина об итогах года. Кремлевский диктатор снова назвал Одессу исторически "русским городом".

Также мы писали, что во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к нему обратился двойник. Правда, им оказался не настоящий человек, а сгенерированное из-за искусственного интеллекта изображение.