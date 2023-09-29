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Путін доручив ексголові штабу "Вагнера" створити "добровольчі підрозділи"

29 вересня 2023 12:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін доручив ексголові штабу "Вагнера" створити "добровольчі підрозділи"
Володимир Путін на зустрічі з колишнім начальником штабу"Вагнера" Андрієм Трошевим. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 29 вересня, російський диктатор Володимир Путін зустрівся  з колишнім начальником штабу ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим. Він доручив йому зайнятися формуванням "добровільних підрозділів", які воюватимуть в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як відомо, на зустрічі Путін "доручив" колишньому начальнику штабу "Вагнера" зайнятися формуванням "добровільних підрозділів", які зможуть виконувати різні бойові завдання — перш за все, у зоні "СВО".

За словами російського диктатора, Трошев сам воював у такому підрозділі й знає, як це робиться і знає про питання, які потрібно завчасно вирішувати.

Крім того, він запропонував обговорити питання соціальної підтримки російських окупантів.

"Я багато разів говорив і хочу ще раз наголосити: незалежно від статусу людини, яка виконує або виконувала бойові завдання, соціальні гарантії для всіх повинні бути абсолютно однаковими. Для країни, для батьківщини байдуже, в якому статусі людина воювала і захищала батьківщину", – сказав Путін.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу зупинити контрнаступ України до жовтня. Таким чином, він прагне повернути своїй армії ініціативу на фронті. 

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