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Путин поручил экс-начальнику штаба "Вагнера" создать "добровольческие подразделения"

29 сентября 2023 12:22
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Путин поручил экс-начальнику штаба "Вагнера" создать "добровольческие подразделения"
Владимир Путин на встрече с бывшим начальником штаба "Вагнера" Андреем Трошевым. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 29 сентября, российский диктатор Владимир Путин встретился с бывшим начальником штаба ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым. Он поручил ему заняться формированием "добровольных подразделений", которые будут воевать в Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как известно, на встрече Путин "поручил" бывшему начальнику штаба "Вагнера" заняться формированием "добровольных подразделений", которые смогут выполнять разные боевые задачи — прежде всего, в зоне "СВО".

По словам российского диктатора, Трошев сам воевал в таком подразделении и знает, как это делается и знает о вопросах, которые нужно заранее решать.

Кроме того, он предложил обсудить вопросы социальной поддержки российских оккупантов.

"Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: независимо от статуса человека, выполняющего или выполнявшего боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал родину", — сказал Путин.

Напомним, недавно аналитики ISW рассказали, что Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу остановить контрнаступление Украины до октября. Таким образом, он стремится вернуть своей армии инициативу на фронте.

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