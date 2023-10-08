Путін хоче використати напад на Ізраїль у своїх цілях проти України, — ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль, ймовірно, використовуватиме ракетні напади угруповання ХАМАС із Ізраїлю як засіб проведення низки інформаційних кампаній, метою яких є відвернення уваги та підтримки США та Заходу від України. Після атаки на Ізраїль, російське керівництво активувало кілька інформаційних маніпуляцій, звинувачуючи насамперед Захід у ігноруванні конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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У Росії стверджують, що українська криза буде залишена без міжнародної уваги у світлі посилення уваги до проблем на Близькому Сході або як альтернатива буде представлена як конфлікт з нульовим підсумком.

За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США та їхнім союзникам варто було б сконцентруватися на палестино-ізраїльському врегулюванні, замість "втручання" у російські справи та надання військової підтримки Україні.

МЗС Росії дорікнуло Заходу перешкоджати зусиллям необхідного "квартету", що складається з Росії, США, Євросоюзу та ООН, що, на їхню думку, спричинило ескалацію насильства, побічно звинувативши Захід у поточних бойових зіткненнях.

Російські ЗМІ переключили свою увагу на ситуацію в Ізраїлі

Також аналітики ISW зазначають, що деякі російські ЗМІ переключили свій щоденний фокус на події в Ізраїлі. Експерти вважають, що це може вплинути на інформаційну обстановку, пов'язану з конфліктом в Україні, у наступні дні чи тижні.

Багато російських військових блогерів сконцентрували основну увагу переважно на атаках ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, при цьому деякі підтримували інформаційні кампанії Кремля, стверджуючи, що фокус Заходу переключився з України на Ізраїль. Такий акцент на Ізраїлі навіть підштовхнув одного з російських військових блогерів закликати колег "не втрачати на увазі" війну в Україні.

Нагадаємо, що в той час як Ізраїль зазнав нападу ХАМАСу , лідери військових структур зіткнулися з питаннями, що посилюються, щодо того, як дана катастрофа могла статися. Наступного дня після 50-ї річниці початку війни Дня Суду у 1973 році війська, здається, знову виявилися непідготовленими до несподіваної агресії.