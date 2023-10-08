Путин хочет использовать нападение на Израиль в своих целях против Украины, — ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль, вероятно, будет использовать ракетные нападения группировки ХАМАС по Израилю в качестве средства проведения ряда информационных кампаний, целью которых является отвлечение внимания и поддержки США и Запада от Украины. После атаки на Израиль, российское руководство активировало несколько информационных манипуляций, обвиняя, прежде всего, Запад в игнорировании конфликтов на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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В России утверждают, что украинский кризис будет оставлен без международного внимания в свете усиления внимания к проблемам на Ближнем Востоке или, как альтернативу, будет представлен как конфликт с нулевым итогом.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, США и их союзникам стоило бы сконцентрироваться на палестино-израильском урегулировании, вместо "вмешательства" в российские дела и предоставления военной поддержки Украине.

МИД России упрекнул Запад в препятствовании усилиям необходимого "квартета", состоящего из России, США, Евросоюза и ООН, что, по их мнению, стало причиной эскалации насилия, косвенно обвинив Запад в текущих боевых столкновениях.

Российский СМИ переключили свое внимание на ситуацию в Израиле

Также аналитики ISW указывают, что некоторые российские СМИ переключили свой ежедневный фокус на события в Израиле. Эксперты считают, что это может оказать воздействие на информационную обстановку, связанную с конфликтом в Украине, в предстоящие дни или недели.

Множество российских военных блогеров сконцентрировали основное внимание преимущественно на атаках ХАМАС в Израиле 7 октября, при этом некоторые поддерживали информационные кампании Кремля, утверждая, что фокус Запада переключился с Украины на Израиль. Такой акцент на Израиле даже подтолкнул одного из российских военных блогеров призвать коллег "не терять из виду" войну в Украине.

Напомним, что в то время как Израиль испытывал нападение ХАМАСа, лидеры военных структур столкнулись с усиливающимися вопросами относительно того, как данная катастрофа могла произойти. На следующий день после 50-летней годовщины начала войны Дня Суда в 1973 году, войска, кажется, вновь оказались неподготовленными к неожиданной агрессии.