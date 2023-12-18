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Путін хоче змін до НАТО, які призведуть до краху альянсу — ISW

18 грудня 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Путін хоче змін до НАТО, які призведуть до краху альянсу — ISW
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом останніх 20 років російський лідер Володимир Путін наполягає на реформуванні НАТО, пропонуючи зміни, які могли б призвести до його ослаблення та розвалу альянсу. Путін стверджував, що Росія не має територіальних розбіжностей з державами-членами НАТО, проте ця заява приховує його довгострокову стратегію послаблення західної єдності та спонукання НАТО відмовитися від своїх ключових доктрин.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики повідомляють, що Путін послідовно прагнув своєї мети протягом свого правління, в грудні 2021 року вимагавши від США і НАТО "гарантій безпеки", включаючи обіцянки не розширювати НАТО.

"Десятирічна мета Путіна полягає в тому, щоб створити умови, в яких НАТО підірве її власну глобальну міць, створивши структурно та ідеологічно переможене НАТО, яке не зможе протистояти майбутнім цілям Росії, які можуть включати територіальні завоювання або встановлення російського сюзеренітету над державами, які є Москва вважає своїми", — йдеться у повідомленні.

Що дадуть Путіну розбіжності в НАТО

В ISW також зазначили, що зростаючі розбіжності між США та Європою, а також усередині НАТО та інших західних структур можуть послабити колективні заходи Заходу проти агресивної політики Кремля, даючи Путіну можливість створити нові коаліції для підтримки російських інтересів.

"Путін регулярно висловлює неприязнь до західних альянсів, закликаючи до створення багатополярного світового порядку, в якому Росія мала б право вето на ключові міжнародні події. Він хоче, щоб НАТО визнало претензії та передбачувану сферу впливу Росії, і неодноразово заявляв про свій намір покласти край американській гегемонії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заяви лідера Росії Володимира Путіна про мирні наміри щодо НАТО здаються непереконливими на тлі загроз, які він та інші високопосадовці нещодавно висловлювали на адресу країн-членів альянсу. Щобільше, його заяви нагадують ті, що були перед вторгненням до України.

Крім того, російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення через рішення Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.

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