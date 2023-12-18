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Путин хочет изменений в НАТО, которые приведут к краху альянса, — ISW

18 декабря 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин хочет изменений в НАТО, которые приведут к краху альянса, — ISW
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение последних 20 лет российский лидер Владимир Путин настаивает на реформировании НАТО, предлагая изменения, которые могли бы привести к его ослаблению и к развалу альянса. Путин утверждал, что у России нет территориальных разногласий с государствами-членами НАТО, однако это заявление скрывает его долгосрочную стратегию ослабления западного единства и побуждения НАТО отказаться от своих ключевых доктрин.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики сообщают, что  Путин последовательно стремился к своей цели на протяжении своего правления, в декабре 2021 года потребовав от США и НАТО "гарантий безопасности", включая обещания не расширять НАТО. 

"Десятилетняя цель Путина состоит в том, чтобы создать условия, в которых НАТО подорвет ее собственную глобальную мощь, создав структурно и идеологически побежденное НАТО, которое не сможет противостоять будущим целям России, которые могут включать территориальные завоевания или установление российского сюзеренитета над государствами, которые Москва считает своими", — говорится в сообщении.

Что дадут Путину разногласия в НАТО

В ISW также отметили, что растущие разногласия между США и Европой, а также внутри НАТО и других западных структур, могут ослабить коллективные меры Запада против агрессивной политики Кремля, давая Путину возможность создать новые коалиции для поддержки российских интересов.

"Путин регулярно выражает неприязнь к западным альянсам, призывая к созданию многополярного мирового порядка, в котором Россия имела бы право вето на ключевые международные события. Он хочет, чтобы НАТО признало претензии и предполагаемую сферу влияния России, и неоднократно заявлял о своем намерении положить конец американской гегемонии", — говорится в сообщении.

Напомним, что заявления лидера России Владимира Путина о мирных намерениях по отношению к НАТО кажутся неубедительными на фоне угроз, которые он и другие высокопоставленные российские чиновники недавно высказывали в адрес стран-членов альянса. Более того, его заявления напоминают те, которые были перед вторжением в Украину.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин выразил недовольство в связи с решением Финляндии присоединиться к НАТО. При этом диктатор заявил о намерениях России усилить военное присутствие у финской границы.

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