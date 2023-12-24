Чи нападе РФ на НАТО - прогноз Маломужа

Президент РФ Володимир Путін. Фото: AP

Російський диктатор Володимир Путін на межі провалу через війну в Україні. У разі нападу на країни НАТО, і РФ, і сам глава Кремля зазнає остаточного краху. Тому ймовірність такого нападу дуже низька.

Про це заявив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

Читайте також:

Чому РФ не нападе на НАТО

"Ніяких нападів на країни НАТО, ЄС з боку РФ не буде. Тому що Путін загруз в Україні. Він тут має величезні втрати та перебуває на межі великого провалу. Думаю, у 2024 році Україна разом зі своїми партнерами створять відповідні умови для звільнення наших територій", — сказав він.

Маломуж вважає, що російський диктатор все це розуміє.

"Путін про це знає, тому таких кроків він не зробить. Це надзвичайно складно та небезпечно для нього, бо включається весь механізм країн НАТО, а це на порядок вище в економічному, технологічному і військовому форматі", — додав генерал.

Також Маломуж зазначив, що створення Ленінградського військового округу через вступ Фінляндії до НАТО теж буде провальним.

"Росіяни вже відчули реальну війну і втрати у сім'ях. На цей час це надзвичайно складна ситуація для Путіна. Тому він намагається перекрити це якимись перемогами, перспективними, протистоянням з НАТО і тому подібне", — резюмував Маломуж.

Нагадаємо, посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламбсдорф поділився думкою, що Путін, якого він схарактеризував як диктатора, не планує розпочинати діалог з Україною і має намір продовжувати військові дії. За його словами, Путін, ймовірно, залишиться при владі в Росії принаймні до 2030 року.