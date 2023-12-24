Нападет ли РФ на НАТО - прогноз Маломужа

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AP

Российский диктатор Владимир Путин на грани провала из-за войны в Украине. В случае нападения на страны НАТО, и РФ, и сам глава Кремля терпит окончательный крах. Поэтому вероятность такого наступления очень низкая.

Об этом заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире телеканала "Еспресо" .

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"Никаких нападений на страны НАТО, ЕС со стороны РФ не будет. Потому что Путин увяз в Украине. Он здесь имеет огромные потери и находится на грани большого провала. Думаю, в 2024 году Украина вместе со своими партнерами создадут соответствующие условия для освобождения наших территорий" , — сказал он.

Маломуж считает, что российский диктатор все это понимает.

"Путин об этом знает, поэтому таких шагов он не сделает. Это очень сложно и опасно для него, потому что включается весь механизм стран НАТО, а это на порядок выше в экономическом, технологическом и военном формате", — добавил генерал.

Также Маломуж отметил, что создание Ленинградского военного округа из-за вступления Финляндии в НАТО тоже будет провальным.

"Россияне уже почувствовали реальную войну и потери в семьях. В настоящее время это чрезвычайно сложная ситуация для Путина. Поэтому он пытается перекрыть это какими-то победами, перспективными, противостоянием с НАТО и тому подобное", — резюмировал Маломуж.

Напомним, посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф поделился мнением, что Путин, которого он охарактеризовал как диктатора, не планирует начать диалог с Украиной и намерен продолжать военные действия. По его словам, Путин, вероятно, останется у власти в России, по крайней мере, до 2030 года.