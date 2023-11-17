Путін нагородив державною відзнакою відомого блогера, який критикував війну

Російський диктатор Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Gavriil Grigorov

Російський диктатор Володимир Путін нагородив державною нагородою відомого військового оглядача Михайла Звінчука, який раніше критикував війну в Україні. Ймовірно, це зроблено, аби відновити домінування Кремля над російськомовним онлайн-інформаційним простором.

Про це повідомляють в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW розповіли, що 16 листопада Путін нагородив Михайла Звінчука російським орденом "За заслуги перед Вітчизною" ІІ ступеня за його зусилля, пов’язані з підтримкою російського повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше Путін залучив Звінчука до кремлівської робочої групи з питань мобілізації 20 грудня 2022 року. За оцінкою ISW, це було першою узгодженою спробою Путіна відновити контроль над сегментом російської внутрішньої аудиторії, які зазвичай черпають інформацію з Telegram.

Російський військовий оглядач Михайло Звінчук. Фото: росЗМІ

Як відомо, Telegram-канал нагородженого оглядача називається "Рибар" і має вже понад 1 мільйонів читачів. На каналі Звінчук висвітлює російські військові операції в Україні і його часто цитують російські та навіть західні ЗМІ. Проте "Рибар" часто публікував суперечливі пости з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дописи та їхній тон використовувалися для гучної критики російського Міністерства оборони. Однак пізніше військовий оглядач змінив стиль своїх новин. На каналі розширились численні відеоролики, які підтримували зусилля російського Міноборони щодо інформаційних операцій, щоб представити часткову мобілізацію в Росії у більш сприятливому світлі.

"ISW спостерігав значну зміну стилю та фокусу висвітлення війни "Рибарем" після українських контрнаступів у Харківській та Херсонській областях восени 2022 року, під час яких російські державні пропагандисти не змогли пояснити військові невдачі Росії та вкрай непопулярну мобілізацію 300 000 резервістів", — йдеться у повідомленні.

Також Звінчук почав з’являтися на російському державному телебаченні, і в цей час російські державні ЗМІ почали сильно покладатися на його контент. Висвітлення новин на його каналі з осені 2022 року значно зменшило його критику російського Міноборони. Аналітики вважають, що така зміна вмісту та тональності, ймовірно, є результатом спроб Путіна залучити відомих російських блогерів та військових оглядачів, щоб відновити домінування Кремля над російськомовним онлайн-інформаційним простором, проводити інформаційні операції проти західної аудиторії та перешкоджати іншим впливовим російським чиновникам купувати "лояльність" медійних осіб.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Володимир Путін посилив контроль над ЗМІ на час виборів президента РФ. Відтак, на засідання виборчих комісій будуть допускати лише тих представників ЗМІ, які офіційно працевлаштовані в редакціях зареєстрованих медіа.