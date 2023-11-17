Путин наградил государственной наградой известного блогера, который критиковал войну

Российский диктатор Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Gavriil Grigorov

Российский диктатор Владимир Путин наградил государственной наградой известного военного обозревателя Михаила Звинчука, ранее критиковавшего войну в Украине. Вероятно, это сделано, чтобы восстановить доминирование Кремля над русскоязычным онлайн-информационным пространством.

Об этом сообщают в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ISW рассказали, что 16 ноября Путин наградил Михаила Звинчука российским орденом "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени за его усилия, связанные с поддержкой российского полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Путин привлек Звенчука к кремлевской рабочей группе по вопросам мобилизации 20 декабря 2022 года. По оценке ISW, это было первой согласованной попыткой Путина восстановить контроль над сегментом российской внутренней аудитории, обычно черпающей информацию из Telegram.

Российский военный обозреватель Михаил Звинчук. Фото: росСМИ

Как известно, Telegram-канал награжденного обозревателя называется "Рыбар" и имеет уже более 1 миллиона читателей. На канале Звинчук освещает российские военные операции в Украине и его часто цитируют российские и даже западные СМИ. Однако "Рыбар" часто публиковал противоречивые посты с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сообщения и их тон использовались для громкой критики российского Министерства обороны. Но позже военный обозреватель изменил стиль своих новостей. На канале расширились многочисленные видеоролики, поддерживавшие усилия российского Минобороны по информационным операциям, чтобы представить частичную мобилизацию в России в более благоприятном свете.

"ISW наблюдал значительное изменение стиля и фокуса освещения войны "Рыбарем" после украинских контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях осенью 2022 года, во время которых российские государственные пропагандисты не смогли объяснить военные неудачи России и крайне непопулярную мобилизацию 300 000 резервистов", — идется в сообщении.

Также Звинчук стал появляться на российском государственном телевидении, и в это время российские государственные СМИ начали сильно полагаться на его контент. Освещение новостей на его канале с осени 2022 года значительно снизило его критику российского Минобороны. Аналитики считают, что такое изменение содержания и тональности, вероятно, является результатом попыток Путина привлечь известных российских блоггеров и военных обозревателей, чтобы восстановить доминирование Кремля над русскоязычным онлайн-информационным пространством, проводить информационные операции против западной аудитории и препятствовать другим влиятельным российским чиновникам покупать "лояльность" медийных лиц.

Напомним, недавно стало известно, что Владимир Путин ужесточил контроль над СМИ во время выборов президента РФ. Следовательно, на заседание избирательных комиссий будут допускать только представителей СМИ, которые официально трудоустроены в редакциях зарегистрированных медиа.