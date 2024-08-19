Курська область — у МЗС Британії відреагували на події в регіоні

Український військовий патрулює місто Суджа. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Малкольм Ріфкінд заявив, що Україна поставила Володимира Путіна "в положення, яке йому навіть не снилося в найгірших жахіттях". Йдеться про події у Курській області.

Про це повідомляє Sky News.

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"Це не те, що саме по собі переможе Росію. Але це ставить Путіна в становище, про яке він ніколи не уявляв у своїх найгірших кошмарах, тому що українці показали повну безпорадність російських військ", — сказав Ріфкінд, коментуючи ситуація на Курщині.

Водночас він додав, що Путін завжди пишався і вихвалявся тим, що він забезпечує безпеку Росії і "ця війна стала для нього катастрофою".

"Путін завжди пишався тим, що забезпечує безпеку Росії. Що ж, ця війна стала для нього катастрофою: спочатку до НАТО вступили Швеція та Фінляндія, а тепер частина Росії захоплена українцями", — наголосив політик.