Курская область — в МИД Британии отреагировали на события в регионе

Украинский военный патрулирует город Суджа. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Бывший министр иностранных дел Великобритании Малкольм Рифкинд заявил, что Украина поставила Владимира Путина "в положение, которое ему даже не снилось в худших ужасах". Речь идет о событиях в Курской области .

Об этом сообщает Sky News .

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"Это не то, что само по себе победит Россию. Но это ставит Путина в положение, о котором он никогда не представлял в своих худших кошмарах, потому что украинцы показали полную беспомощность российских войск", — сказал Рифкинд, комментируя ситуацию на Курщине.

В то же время он добавил, что Путин всегда гордился и хвастался тем, что он обеспечивает безопасность России и "эта война стала для него катастрофой".

"Путин всегда гордился тем, что обеспечивает безопасность России. Что ж, эта война стала для него катастрофой: сначала в НАТО вступили Швеция и Финляндия, а теперь часть России захвачена украинцами", — подчеркнул политик.