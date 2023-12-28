Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Путін сказав, скільки часу Росія ще може воювати в Україні arrow

Путін сказав, скільки часу Росія ще може воювати в Україні

28 грудня 2023 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін сказав, скільки часу Росія ще може воювати в Україні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що г о товий воювати в Україні ще п’ять років. Він сказав це під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби тримати Пекін на своєму боці.

Про це повідомляє Nikkei Asia

Читайте також:

Скільки часу Путін готовий воювати в Україні      

Під час розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у березні 2023 року, Путін заявив, що готовий воювати в Україні ще п’ять років. Зазначається, що так російський диктатор нібито хотів узагальнити ситуацію, яка на той час була несприятливою для РФ, і запевнити Сі, що Москва зрештою переможе.

"Це зауваження також було попередженням для Сі не змінювати свою проросійську позицію", — йдеться у матеріалі. 

Це могло вплинути на відносини між КНР і РФ. Китай, як пише видання, після цих заяв переглянув свою стратегію. Мовляв, затяжна війна в Україні суттєво вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, а також, зокрема, на приєднання Тайваню.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що війна, яку розв'язала Росія в Україні, приносить Китаю надприбутки. Лише цього року товарообіг Китаю з Росією перевищив 200 мільярдів доларів.

Також Росія збільшила обсяги постачання нафти в Китай у 2023 році. Вони сягнули 100 мільйонів тонн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

28 грудня 2023

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

Актуальне по темі