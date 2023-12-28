Путін сказав, скільки часу Росія ще може воювати в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що г о товий воювати в Україні ще п’ять років. Він сказав це під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби тримати Пекін на своєму боці.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

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Під час розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у березні 2023 року, Путін заявив, що готовий воювати в Україні ще п’ять років. Зазначається, що так російський диктатор нібито хотів узагальнити ситуацію, яка на той час була несприятливою для РФ, і запевнити Сі, що Москва зрештою переможе.

"Це зауваження також було попередженням для Сі не змінювати свою проросійську позицію", — йдеться у матеріалі.

Це могло вплинути на відносини між КНР і РФ. Китай, як пише видання, після цих заяв переглянув свою стратегію. Мовляв, затяжна війна в Україні суттєво вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, а також, зокрема, на приєднання Тайваню.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що війна, яку розв'язала Росія в Україні, приносить Китаю надприбутки. Лише цього року товарообіг Китаю з Росією перевищив 200 мільярдів доларів.

Також Росія збільшила обсяги постачання нафти в Китай у 2023 році. Вони сягнули 100 мільйонів тонн.