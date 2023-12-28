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Путин сказал, сколько времени Россия еще может воевать в Украине

28 декабря 2023 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Путин сказал, сколько времени Россия еще может воевать в Украине
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов   воевать в Украине еще пять лет. Он сказал это во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы держать Пекин на своей стороне.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

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Во время разговора с президентом Китая Си Цзиньпином в марте 2023 года Путин заявил, что готов воевать в Украине еще пять лет. Отмечается, что так российский диктатор якобы хотел обобщить ситуацию, которая в то время была неблагоприятной для РФ, и заверить Си, что Москва в конце концов победит.

"Это замечание также было предупреждением Си не менять свою пророссийскую позицию", — говорится в материале.

Это могло повлиять на отношения между КНР и РФ. Китай, как пишет издание, после этих заявлений просмотрел свою стратегию. Мол, затяжная война в Украине существенно повлияет на планы и амбиции Си Цзиньпина во время третьего срока в должности главы КНР, а также, в частности, на присоединение Тайваня.

Напомним, недавно стало известно, что война, развязанная Россия в Украине, приносит Китаю сверхприбыли. Только в этом году товарооборот Китая с Россией превысил 200 миллиардов долларов.

Также Россия увеличила объемы поставок нефти в Китай в 2023 году. Они составили 100 миллионов тонн.

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