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Путін спростив для українців у Криму отримання громадянства РФ

4 січня 2024 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін спростив для українців у Криму отримання громадянства РФ
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська Федерація почне видавати громадянство українцям, які народилися і постійно проживали в Криму до анексії 18 березня 2014 року. При цьому отримання громадянства буде відбуватися за спрощеною процедурою.

Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін, повідомляють росЗМІ.

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Указ Путіна про отримання громадянства. Фото: скриншот

Мешканці Криму зможуть отримати громадянство РФ 

Повідомляється, що скоріше за все йдеться про тих кримчан, які не звернулися за російським паспортом після захоплення півострова Росією. Згодом вони втратили декларацію про отримання російського громадянства. Але тепер указ Путіна їм його повернув.

Російський диктатор дозволив мешканцям Криму отримувати громадянство РФ у спрощеному порядку — без знання російської мови, історії, законодавства та без попереднього проживання на території РФ протягом п'яти років.

Також спрощена процедура отримання громадянства торкнеться мешканців Іраку, Сирії, Афганістану та Ємену.

Раніше ми повідомляли, що у червні 2023 року, після бунту ПВК "Вагнер", президент Росії Володимир Путін почав зміцнювати захист Москви, формуючи нові військові підрозділи. Так, у листопаді 2022 року Путін затвердив створення організації, завданням якої є охорона інфраструктури столиці.

Нагадуємо, що в окупованому Маріуполі школярам показуватимуть виступи російського диктатора Володимира Путіна. Відповідне завдання входить до плану "виховних заходів" на 2024 рік.

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