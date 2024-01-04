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Путин упростил для украинцев в Крыму получение гражданства РФ

4 января 2024 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин упростил для украинцев в Крыму получение гражданства РФ
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская Федерация начнет выдавать гражданство украинцам, родившимся и постоянно проживавшим в Крыму до аннексии 18 марта 2014 года. При этом получение гражданства будет осуществляться по упрощенной процедуре.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщают росСМИ.

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Указ Путина о получении гражданства. Фото: скриншот

Жители Крыма смогут получить гражданство РФ

Сообщается, что, скорее всего, речь идет о тех крымчанах, которые не обратились за российским паспортом после захвата полуострова Россией. Впоследствии они потеряли право на получение российского гражданства. Но сейчас указ Путина им его вернул.

Российский диктатор разрешил жителям Крыма получать гражданство РФ в упрощенном порядке, без знания русского языка, истории, законодательства и без предварительного проживания на территории РФ в течение пяти лет.

Также упрощенная процедура получения гражданства коснется жителей Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.

Ранее мы сообщали, что в июне 2023 года, после бунта ЧВК "Вагнер", президент России Владимир Путин начал укреплять защиту Москвы, формируя новые военные подразделения. Так, в ноябре 2022 года Путин утвердил создание организации, задачей которой является охрана инфраструктуры столицы.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе школьникам будут показывать выступления российского диктатора Владимира Путина. Соответствующая задача входит в план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.

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