Путін назвав вибухи у Бєлгороді терактом

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін назвав удар по Бєлгороду актом тероризму. Він стверджує, що нібито використовувалася зброя, яка завдає ударів без розбору, цілячись у цивільних осіб.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Те, що сталося у Білгороді нещодавно — це явний терористичний акт. Яким чином? Під виглядом запуску двох ракет вони використовували РСЗВ, системи залпового вогню. Це зброя, яка вражає великі території, і вони атакували центр міста, де люди готувалися до Нового року", — сказав кривавий диктатор.

Путін також сказав, що вибухи у Белгороді були нібито навмисною атакою на громадян.

Росія погрожує відповісти на удари по Бєлгороду

Путін вкотре вигадав, що російські війська використовують високоточне озброєння для атаки на ключові місця, де приймаються рішення, на скупчення військ та найманців, та інші важливі об'єкти, переважно військові. При цьому диктатор запевнив, що Росія продовжуватиме так само.

За його словами, атаки України нібито мають на меті залякати Росію та викликати невпевненість усередині країни.

"З нашого боку, ми посилюватимемо удари, про які я говорив. Це не поодинокий випадок, це злочин проти громадян, і він не залишиться безкарним. У цьому немає сумнівів", — наголосив Путін.

Нагадаємо, що на російський Бєлгород 30 грудня, сталася атака, у місті зруйновано інфраструктуру та згоріло чимало автомобілів.

Водночас жителі Бєлгорода розлютилися на владу, яка кинула їх напризволяще під час обстрілу. У місті було закрито укриття і людей не збиралися евакуювати.