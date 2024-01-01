Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Путин назвал взрывы в Белгороде терактом arrow

Путин назвал взрывы в Белгороде терактом

1 января 2024 17:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин назвал взрывы в Белгороде терактом
Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент России Владимир Путин назвал удар по Белгороду актом терроризма. Он утверждает, что якобы использовалось оружие, которое наносит удары без разбора, целясь в гражданских лиц. 

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Путин назвал взрывы в Белгороде терактом

"То, что произошло в Белгороде недавно — это явный террористический акт. Каким образом? Под видом запуска двух ракет они использовали РСЗО, системы залпового огня. Это оружие, которое поражает обширные территории, и они атаковали центр города, где люди готовились к Новому году", — сказал кровавый диктатор.

Путин также сказал, что взрывы в Белгороде были якобы намеренной атакой на граждан.

Россия грозится ответить на удары по Белгороду

Путин в очередной раз выдумал, что российские войска используют высокоточное вооружение для атаки на ключевые места, где принимаются решения, на скопления войск и наемников, и другие важные объекты, преимущественно военные. При этом диктатор заверил, что Россия будет продолжать в том же духе.

По его словам, атаки Украины якобы имеют целью запугать Россию и вызвать неуверенность внутри страны.

"С нашей стороны, мы будем усиливать удары, о которых я говорил. Это не единичный случай, это преступление против граждан, и оно не останется безнаказанным. В этом нет сомнений", — подчеркнул Путин.

Напомним, что на российский Белгород 30 декабря произошла атака, в городе разрушены инфраструктура и сгорело немало автомобилей. 

В то же время жители Белгорода разозлились на власть, которая бросила их на произвол судьбы во время обстрела. В городе были закрыты укрытия и людей не собирались эвакуировать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме