Путин назвал взрывы в Белгороде терактом

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин назвал удар по Белгороду актом терроризма. Он утверждает, что якобы использовалось оружие, которое наносит удары без разбора, целясь в гражданских лиц.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"То, что произошло в Белгороде недавно — это явный террористический акт. Каким образом? Под видом запуска двух ракет они использовали РСЗО, системы залпового огня. Это оружие, которое поражает обширные территории, и они атаковали центр города, где люди готовились к Новому году", — сказал кровавый диктатор.

Путин также сказал, что взрывы в Белгороде были якобы намеренной атакой на граждан.

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Путин в очередной раз выдумал, что российские войска используют высокоточное вооружение для атаки на ключевые места, где принимаются решения, на скопления войск и наемников, и другие важные объекты, преимущественно военные. При этом диктатор заверил, что Россия будет продолжать в том же духе.

По его словам, атаки Украины якобы имеют целью запугать Россию и вызвать неуверенность внутри страны.

"С нашей стороны, мы будем усиливать удары, о которых я говорил. Это не единичный случай, это преступление против граждан, и оно не останется безнаказанным. В этом нет сомнений", — подчеркнул Путин.

Напомним, что на российский Белгород 30 декабря произошла атака, в городе разрушены инфраструктура и сгорело немало автомобилей.

В то же время жители Белгорода разозлились на власть, которая бросила их на произвол судьбы во время обстрела. В городе были закрыты укрытия и людей не собирались эвакуировать.