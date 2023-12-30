Мешканці Бєлгорода лютують — як влада міста кинула своїх напризволяще

Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото: росЗМІ

Мешканці Бєлгорода розізлилися на владу, яка кинула їх напризволяще під час обстрілу. У місті були закриті укриття та людей не збиралися евакуйовувати.

Про це повідомляє росЗМІ.

Читайте також:

Чому мешканці Бєлгорода розізлилися на владу

Місцеві торгові центри не сповістили відвідувачів про обстріл. Люди заявляють, що у ТРЦ звучала лише новорічна музика. Вони запитують у губернатора Бєлгородської області, чи буде когось покарано за недбалість.

Частина укриттів у місті виявилася зачиненою, і жителям не було де сховатися від обстрілу.

Адміністрація Бєлгорода заявляла про ракетну небезпеку та закликала жителів спуститися в укриття.

"В укриття? Які закриті і не зрозумієш, у кого ключ?" — реакція одного з мешканця міста.

Ще один заявив, що укриття зовсім не обладнані.

Люди також скаржаться, що сирену ввімкнули лише після обстрілу Бєлгорода.

"Ось у мене дружину поранило, а декого взагалі за 100 метрів убило. Прошу адміністрацію міста вмикати сирену трохи раніше обстрілів, а не після", — пишуть місцеві у соцмережах.

Жінка з Бєлгорода написала для Міноборони РФ свої відчуття. Вона заявила, що це обстріл був найстрашніший.

"Вікна трясуться і нерозуміння, що робити, і злість на Путіна, якому абсолютно байдуже на життя людей і дітей. У такі моменти думаєш про Україну, як люди похилого віку, мами з дітьми та інваліди просто залишаються чекати, що в них не влучить ракета", — написала вона.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео з моментом "прильоту" по центру Бєлгорода. Наразі у місті перекрили території, де було зафіксовано обстріли.

У Бєлгороді після серії вибухів на Соборній площі зросла кількість жертв. Так, станом на 17:25 загинуло 14 людей, ще 108 осіб отримали поранення.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів про наслідки обстрілу міста сьогодні, 30 грудня. Він назвав атаку найважчою за останні два роки. До того ж Гладков поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну та голові уряду РФ Михайлу Мішустіну.