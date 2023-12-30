У Бєлгороді зросла кількість загиблих після серії вибухів

Вибухи у Бєлгороді 30 грудня. Фото: скриншот

У Білгороді після серії вибухів на Соборній площі зросла кількість жертв. Так, станом на 17:25 загинуло 14 людей, ще 108 осіб отримали поранення.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані МНС.

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Вибухи у Бєлгороді — які жертви

Повідомляється, що внаслідок кількох вибухів, 14 осіб, включаючи двох дітей, померли, а 108 осіб, серед яких 15 дітей, зазнали травм.

Вибухи у Бєлгороді — що відомо

За даними ЗМІ, у момент вибуху люди перебували на Соборній площі. При цьому в Росії звинувачують Збройні сили України в тому, що сталося. Тут кажуть, що нібито українці обстріляли снарядами Бєлгород. При цьому журналісти кажуть, що снаряди нібито потрапили до авто, торгового центру та житлових будинків.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в російському місті Бєлгороді було чути вибухи. У кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники та "швидка допомога".

Також ми писали, що про атаку прикордонного Бєлгорода заявляли також у ніч проти 30 грудня. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік.