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В Белгороде выросло количество погибших после серии взрывов

30 декабря 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Белгороде выросло количество погибших после серии взрывов
Взрывы в Белгороде 30 декабря. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Белгороде после серии взрывов на Соборной площади выросло количество жертв. Так, по состоянию на 17:25 погибло 14 человек, еще 108 человек получили ранения.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные МЧС.

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Сообщается, что  в результате нескольких взрывов, 14 человек, включая двоих детей, скончались, а 108 человек, среди которых 15 детей, получили травмы.

Взрывы в Белгороде — что известно

По данным СМИ, в момент взрыва, люди находились на Соборной площади. При этом, в России обвиняют Вооруженные силы Украины в случившемся. Здесь говорят, якобы украинцы обстреляли снарядами Белгород. При этом журналисты говорят, что снаряды якобы попали в авто, торговый центр и жилые дома.

Напомним, что днем 30 декабря в российском городе Белгороде были слышны взрывы. В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что об атаке пограничного Белгорода заявляли также в ночь на 30 декабря. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом якобы погиб мужчина.

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