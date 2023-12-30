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Жители Белгорода свирепствуют — как власти города бросили своих на произвол судьбы

30 декабря 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жители Белгорода свирепствуют — как власти города бросили своих на произвол судьбы
Последствия обстрела в Белгороде. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жители Белгорода разозлились на власть, бросившую их на произвол судьбы во время обстрела. В городе были закрыты укрытия и людей не собирались эвакуировать.

Об этом сообщает росСМИ.

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Местные торговые центры не оповестили посетителей об обстреле. Люди заявляют, что в ТРЦ звучала только новогодняя музыка. Они спрашивают у губернатора Белгородской области, будет ли кто-то наказан за халатность.

Часть укрытий в городе оказалась закрытой и жителям негде было укрыться от обстрела.

Администрация Белгорода заявляла о ракетной опасности и призывала жителей спуститься в укрытие.

"В укрытие? Которые закрытые и не поймешь у кого ключ", — реакция одного из жителя города.

Еще один заявил, что укрытия совсем не оборудованы.

Люди также жалуются, что сирену включили только после обстрела Белгорода.

"Вот у меня жену ранило, а некоторых вообще за 100 метров убило. Прошу администрацию города включать сирену чуть раньше обстрелов, а не после", — пишут местные в соцсетях.

Женщина из Белгорода написала для Минобороны РФ свои ощущения. Она заявила, что этот обстрел был самым страшным.

"Окна трясутся и непонимание, что делать, и злость на Путина, которому абсолютно безразличны жизни людей и детей. В такие моменты думаешь об Украине, как старики, мамы с детьми и инвалиды просто остаются ждать, что в них не попадет ракета", — написала она.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот
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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в российском городе Белгород были слышны взрывы. В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что в сети появилось видео с момента "прилета" по центру Белгорода. В городе перекрыли территории, где были зафиксированы обстрелы.

В Белгороде после серии взрывов на Соборной площади возросло количество жертв. Так, по состоянию на 17:25 погибли 14 человек, еще 108 человек получили ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела города сегодня, 30 декабря. Он назвал атаку самой тяжелой за последние два года. К тому же Гладков пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

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