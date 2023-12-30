Губернатор Бєлгорода пригрозив відплатою після вибухів у місті

Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів про наслідки обстрілу міста сьогодні, 30 грудня. Він назвав атаку найважчою за останні два роки. До того ж Гладков поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну та голові уряду РФ Михайлу Мішустіну.

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Наслідки обстрілу Бєлгорода

Гладков розповів, що завершилося засідання оперативного штабу, де всі очільники силових структур доповіли про наслідки обстрілу та про ті заходи, яких вживає кожна служба для забезпечення та посилення безпеки.

За його словами, 108 осіб поранено, з них 15 дітей. Наразі п'ятеро дітей і 12 дорослих перебувають у важкому стані, а 12 людей — загинуло.

Губернатор Бєлгородської області пригрозив відплатою за обстріл Бєлгорода.

"Хочу сказати, що ми з вами і ворогу не вдасться уникнути відплати", — наголосив він.

Гладков заявив, що почалися роботи з оцінки збитків. Цим займається адміністрація міста. За його словами, роботи посилено кількома головами муніципалітетів: Старий Оскол, Губкін, Яковлевський і Новооскольський міські округи, Бєлгородський район.

"Розподілили ділянки, щоб визначити ступінь шкоди та обсяги робіт для якнайшвидшого відновлення. Проводимо поквартирний, побудинковий обхід, пропонуємо жителям покинути пошкоджені квартири в пункти тимчасового розміщення. Вони вже визначені", — пише Гладков.

За його словами, пошкоджено понад 100 автомобілів, комерційні об'єкти, торгові центри та магазини.

Гладков наголосив, що ухвалено рішення про скасування масових заходів на території дев'яти прикордонних муніципальних утворень, а також у Бєлгороді та Яковлівському міському окрузі.

Допис Гладкова. Фото: скриншот

Допис Гладкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео з моментом "прильоту" по центру Бєлгорода. Наразі у місті перекрили території, де було зафіксовано обстріли.

Додамо, у Бєлгороді після серії вибухів на Соборній площі зросла кількість жертв. Так, станом на 17:25 загинуло 14 людей, ще 108 осіб отримали поранення.